

В Тбилиси проходит протестное шествие под лозунгом - «Свободу узникам совести!»

07.02.2025 21:45





"Свободу узникам совести" – под таким лозунгом проходит акция-шествие от здания Общественного вещателя Грузии в направлении проспекта Руставели.



У здания Общественного вещателя Грузии граждане в знак протеста собираются уже несколько дней подряд, они требуют предоставления прямого эфира и освобождения всех задержанных в ходе протеста.



Участники шествия скандируют: "Свободу узникам режима!", "Долой русский режим!..".



Вместе с тем, участники акции протеста в поддержку Мзии Амаглобели уже переместились от здания Администрации правительства на проспект Руставели. К акции присоединились и другие митингующие, которые ждали ее участников у законодательного органа. Протестующие скандировали: "Свободу Мзии, Свободу политзаключенным!" "Свободу СМИ!"



Сегодня представители разных сфер общества выражали свой протест в нескольких точках столицы, позже все они соберутся у здания парламента.



Это уже 72-ой день протеста с требованиям о назначении новых выборов и освобождении всех задержанных в ходе акций.





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