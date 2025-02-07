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В Тбилиси проходит протестное шествие под лозунгом - «Свободу узникам совести!»
07.02.2025 21:45
"Свободу узникам совести" – под таким лозунгом проходит акция-шествие от здания Общественного вещателя Грузии в направлении проспекта Руставели.
У здания Общественного вещателя Грузии граждане в знак протеста собираются уже несколько дней подряд, они требуют предоставления прямого эфира и освобождения всех задержанных в ходе протеста.
Участники шествия скандируют: "Свободу узникам режима!", "Долой русский режим!..".
Вместе с тем, участники акции протеста в поддержку Мзии Амаглобели уже переместились от здания Администрации правительства на проспект Руставели. К акции присоединились и другие митингующие, которые ждали ее участников у законодательного органа. Протестующие скандировали: "Свободу Мзии, Свободу политзаключенным!" "Свободу СМИ!"
Сегодня представители разных сфер общества выражали свой протест в нескольких точках столицы, позже все они соберутся у здания парламента.
Это уже 72-ой день протеста с требованиям о назначении новых выборов и освобождении всех задержанных в ходе акций.
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