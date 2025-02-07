

Мзия Амаглобели должна продолжить адекватное лечение в клинике - группа врачей при Омбудсмене

07.02.2025 22:29





Группа врачей, созданная Народным защитником, посетила Мзию Амаглобели, основательницу «Батумелеби» и «Нетгазети», в клинике «Вивамед».



Как заявил гастроэнтеролог Георгий Гвилия покидая клинику, общее мнение врачей таково, что Мзия Амаглобели должна продолжить адекватное лечение в клинике.



«Практически делается все, чтобы голод не привел в ближайшее время к серьезным последствиям. Сейчас состояние не такое серьезное, как могло бы быть после стольких дней голодовки, но это, вероятно, заслуга клиники и моих коллег, которые оказывают адекватное, своевременное и хорошее лечение. Тем не менее следует сказать, что эта ситуация имеет свой предел. Этот предел разный для разных людей. Через некоторое время организм претерпевает такие изменения, что внешнего потребления, которое в настоящее время вполне достаточно, уже будет недостаточно», — заявил Георгий Гвилия.



По словам Георгия Гвилии, если голодовка продолжится, трудно определить, когда наступит кризис.



«Мы считаем, что если пациентка продолжает голодать, то в интересах пациентки, в интересах ее жизни она должен оставаться в клинике и продолжать там адекватное лечение. Я еще раз повторяю, даже в тех же условиях адекватного лечения, даже в условиях большого внимания, через какое-то время развиваются такие изменения, которые врачи прекрасно знают, эти изменения просчитаны, рассчитаны, — что потом даже очень высокое медицинское вмешательство уже не сможет спасти пациента», — заявил гастроэнтеролог.







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