Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Верховный представитель и комиссар ЕС призвали «Мечту» к освобождению демонстрантов


07.02.2025   22:57


Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос делают совместное заявление по ситуации в Грузии. В нем отмечается, что правительство Грузии все больше отдаляется от демократических стандартов.

«Ускоренное принятие поправок в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Закон «О собраниях и манифестациях» окажет серьезное влияние на грузинское общество. Эти изменения кардинально подорвут права на свободу выражения мнений и свободу собраний, а также свободу средств массовой информации.

Эти события отражают серьезный регресс в демократическом развитии Грузии и не оправдывают ожиданий от страны-кандидата на вступление в ЕС.

Мы призываем власти прекратить эти меры, воздержаться от дальнейшей эскалации напряженности и дождаться заключения ОБСЕ/БДИПЧ, как того требует Народный защитник.

Правительство Грузии прибегло к тактике запугивания и насилия для подавления инакомыслия. Участники мирных протестов, журналисты и оппозиционные политики стали объектами преследований за реализацию своих основных прав. Дело задержанной журналистки Мзии Амаглобели — еще один пример того, как правительство относится к журналистам и всем, кто свободно выражает свое мнение. В настоящее время объявившая голодовку Мзия является символом мужества всех несправедливо задержанных. Виновные в насилии должны быть наказаны.

Мы призываем власти Грузии освободить всех несправедливо задержанных журналистов, активистов и лиц, задержанных по политическим мотивам. Мы призываем правительство обеспечить диалог со всеми политическими силами, а также представителями гражданского общества. Нельзя исключать ни один вариант восстановления доверия и диалога.

Рекомендации отчета БДИПЧ/ОБСЕ по недавним выборам должны быть реализованы в срочном порядке. Европейский Союз готов поддержать все усилия по достижению демократического, стабильного и европейского будущего Грузии», — говорится в заявлении.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна