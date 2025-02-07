

Верховный представитель и комиссар ЕС призвали «Мечту» к освобождению демонстрантов

07.02.2025 22:57





Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос делают совместное заявление по ситуации в Грузии. В нем отмечается, что правительство Грузии все больше отдаляется от демократических стандартов.



«Ускоренное принятие поправок в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Закон «О собраниях и манифестациях» окажет серьезное влияние на грузинское общество. Эти изменения кардинально подорвут права на свободу выражения мнений и свободу собраний, а также свободу средств массовой информации.



Эти события отражают серьезный регресс в демократическом развитии Грузии и не оправдывают ожиданий от страны-кандидата на вступление в ЕС.



Мы призываем власти прекратить эти меры, воздержаться от дальнейшей эскалации напряженности и дождаться заключения ОБСЕ/БДИПЧ, как того требует Народный защитник.



Правительство Грузии прибегло к тактике запугивания и насилия для подавления инакомыслия. Участники мирных протестов, журналисты и оппозиционные политики стали объектами преследований за реализацию своих основных прав. Дело задержанной журналистки Мзии Амаглобели — еще один пример того, как правительство относится к журналистам и всем, кто свободно выражает свое мнение. В настоящее время объявившая голодовку Мзия является символом мужества всех несправедливо задержанных. Виновные в насилии должны быть наказаны.



Мы призываем власти Грузии освободить всех несправедливо задержанных журналистов, активистов и лиц, задержанных по политическим мотивам. Мы призываем правительство обеспечить диалог со всеми политическими силами, а также представителями гражданского общества. Нельзя исключать ни один вариант восстановления доверия и диалога.



Рекомендации отчета БДИПЧ/ОБСЕ по недавним выборам должны быть реализованы в срочном порядке. Европейский Союз готов поддержать все усилия по достижению демократического, стабильного и европейского будущего Грузии», — говорится в заявлении.



Источник: SOVA

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