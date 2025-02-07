

Кая Каллас и Марта Кос распространили заявление по ситуации в Грузии

07.02.2025 23:23





Верховный представитель Евросоюза/вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас и комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос распространили заявление по ситуации в Грузии.



В заявлении указано, что грузинские власти все больше отдаляются от демократических стандартов.



Они также подчеркнули, что принятие в ускоренном порядке поправок в Кодекс административных правонарушений, Уголовный кодекс и Закон Грузии "О собраниях и манифестациях“ окажет серьезное влияние на грузинское общество. Вместе с тем, по мнению европейских чиновников, указанные поправки существенно "подрывают права на свободу выражения и собрания, как и свободу СМИ“.



Кая Каллас и Марта Кос пишут, что события в Грузии отражают серьезный регресс демократического развития страны и не оправдывают никаких ожиданий в отношении страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Они также призывали власти приостановить указанные меры, воздержаться от дальнейшего роста напряженности и дождаться заключения ОБСЕ/БДИПЧ.



Вместе с тем, они также призывают грузинские власти освободить всех незаконно задержанных журналистов, активистов, а также задержанных по политическому признаку; обеспечить диалог с представителями всех политических сил и гражданского общества.



Также в заявлении указано, что для восстановления доверия и диалога не должен быть исключен ни один из вариантов.



"Мы стали свидетелями того, что грузинские власти с целью подавления инакомыслия прибегли к тактике запугивания и насилия. Участники мирных акций протеста, журналисты и оппозиционные политики стали мишенью для преследований. Дело арестованного журналиста Мзии Амаглобели является еще одним примером того, как власти обращаются с журналистами и всеми теми, кто свободно выражает свое мнение. В настоящее время Мзия является символом смелости для всех несправедливо задержанных. Лица, ответственные за насилие, должны быть наказаны.



Рекомендации по последним выборам, содержащиеся в отчете ОБСЕ/БДИПЧ должны быть исполнены в срочном порядке. Евросоюз готов поддержать любые усилия, направленные на демократическое, стабильное и европейское будущее Грузии", - говорится в заявлении.





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