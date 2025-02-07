

Трамп планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе

07.02.2025 23:25





На следующей неделе может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с новым главой США Дональдом Трампом. Об этом хозяин Белого дома сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции.



"Я, пожалуй, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе. Скорее всего, поговорю с Путиным. Я хотел бы, чтобы эта война закончилась", - заявил президент США.



При этом Трамп снова повторил ранее озвучиваемую им ложную информацию о том, что Украина якобы потеряла в войне 700 тысяч человек. Относительно России он озвучил более правдоподобную цифру в 800-900 тысяч погибшими и тяжело ранеными.



"Я хотел бы, чтобы это закончилось просто из человеческих соображений. То, что происходит, является ужасным. Они воюют в полях без укреплений, единственное, что может остановить пулю - это человеческое тело. Я хотел бы, чтобы эта бессмысленная война закончилась", - сказал Трамп.





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