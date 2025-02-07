

Бывшего президента Франции Саркози обязали носить электронный браслет

07.02.2025 23:34





Электронный браслет наденут на осуждённого за злоупотребление влиянием и нарушение тайны следствия экс-президента Франции Николя Саркози. Также он обязан предоставить судье документы для определения постоянного проживания, сообщает газета Le Figaro.



Саркози стал первым президентом Франции, которому назначили ношение электронного браслета. Он получил два года условного лишения свободы. Перед началом исполнения наказания Саркози вместе с супругой, певицей Карлой Бруни, и их 13-летней дочерью отправился на Сейшельские острова.



Напомним, Саркози признали виновным в превышении разрешённого порога финансирования президентской кампании 2012 года на 18 млн евро. Политик свою вину не признал, но суд счёл, что он специально не контролировал расходы. Вместе с Саркози на скамье подсудимых оказались его соратники по партии «Республиканцы» и сотрудники коммуникационного агентства Bygmalion, которых приговорили на сроки от двух до трёх с половиной лет. А в мае Апелляционный суд в Париже оставил в силе приговор Саркози по «делу о прослушке» — один год тюрьмы и два условно.





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