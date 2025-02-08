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Генсек Совета Европы выразил обеспокоенность отказом грузинских властей продолжить работу над законом об иноагентах


08.02.2025   11:17


Генеральный секретарь Совета Европы выразил обеспокоенность в связи с отказом правительства Грузии продолжить работу по изменению закона "О иностранном влиянии". Указанное заявление распространяет пресс-служба Совета Европы.

Согласно заявлению, 3 февраля у генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе состоялась телефонная беседа с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе по вопросу создания совместной рабочей группы по внесению поправок в Закон Грузии "О иностранном влиянии".

Договоренность о создании указанной группы было достигнута 20 декабря 2024 года во время визита Алена Берсе в Тбилиси. 20 января секретариат Совета Европы направил официальному Тбилиси письмо с запросом о создании рабочей группы, однако, оно осталось без ответа.

Как говорится в заявлении, в понедельник, 3 февраля, в ходе телефонной беседы с премьер-министром Грузии Ираклией Кобахидзе, последний заявил, что "в связи с изменившимися обстоятельствами" правительство Грузии больше не хочет принимать участие в работе совместной группы по изменению закона "О иностранном влиянии", как то было обговорено ранее.

"Генеральный секретарь с большой обеспокоенностью отметил решение официальных лиц Грузии. Он выразил обеспокоенность и в связи с состоянием верховенства закона и прав человека в Грузии, а также поляризацией политического ландшафта. Сейчас задачей является оценка влияния нового положения, вызванного изменением курса правительства Грузии. С официальными лицами Грузии проходит диалог", - говорится в заявлении.


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