

Илон Маск проведет аудит Пентагона

08.02.2025 12:51





Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил приближенному американскому миллиардеру Илону Маску пересмотреть "практически все", в том числе и расходы Пентагона. Трампа 7 февраля процитировал CNN.



По его словам, "пропорционально невозможно увидеть что-либо похожее" на то, что увидела его команда.



Как пишет CNN, в федеральном бюджете 2024 года дискреционные расходы составляли менее трети, почти половина из которых финансирует оборонные программы.



Президент рассказал, что "выберет цель" и скажет Маску и его сотрудникам изучить ее. В то же время Трамп отметил, что "могут быть сферы", которые его команда не будет проверять.



Трамп заявил, что команда Маска обнаруживает огромное количество мошенничества, злоупотреблений и расточительства.







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