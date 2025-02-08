|
|
|
Илон Маск проведет аудит Пентагона
08.02.2025 12:51
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил приближенному американскому миллиардеру Илону Маску пересмотреть "практически все", в том числе и расходы Пентагона. Трампа 7 февраля процитировал CNN.
По его словам, "пропорционально невозможно увидеть что-либо похожее" на то, что увидела его команда.
Как пишет CNN, в федеральном бюджете 2024 года дискреционные расходы составляли менее трети, почти половина из которых финансирует оборонные программы.
Президент рассказал, что "выберет цель" и скажет Маску и его сотрудникам изучить ее. В то же время Трамп отметил, что "могут быть сферы", которые его команда не будет проверять.
Трамп заявил, что команда Маска обнаруживает огромное количество мошенничества, злоупотреблений и расточительства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна