

Human Rights Watch: «Грузинская мечта» пытается вызвать кризис с правами человека, налицо попытка демонизации

08.02.2025 15:38





"Грузинская мечта" пытается вызвать кризис с правами человека - налицо попытка демонизации – Новые законы, вступившие в силу, и физическое насилие, все это является опорой для строительства автократии,- указанное заявление в интервью "Голосу Америки" сделала заместитель директора программ по Европе и Центральной Азии американской правозащитной организации Human Rights Watch Рейчел Денбер.



По ее словам, поправки, которые уже внесены в Кодекс административных правонарушений, являются полностью "огульными и самовольными".



"Мы пытаемся не сравнивать Грузию с Беларусью или Россией, и мы не должны этого делать. Однако, мы говорим о числах, а числа довольно объективны. Важно помнить, что в Грузии, которой Кодекс административных правонарушений достался в наследство от СССР, время административного нарушения было сокращено [90 дней]. Это было очень верное решение со стороны тогдашних властей, так как права задержанного в том случае, когда человек задержан за совершение административного правонарушения, строго ограничены. Так что, я считаю, о многом говорит тот факт, что "Грузинская мечта" увеличивает количество этих дней до 60. Это часть большей картины, где "Грузинская мечта" пытается вызвать кризис с правами человека в стране", - заявила Денбер.



По ее словам, "Грузинская мечта" отчетливо пытается подавить оппозиционные и критические голоса.



"Если я не ошибаюсь, согласно поправкам, допускается т. н. превентивный арест, и людей можно арестовывать абсолютно без какой-либо причины. Ты можешь думать, что ты – просто демонстрант, которые выступает против действий правительства, а в это время правительство абсолютно произвольно может арестовать тебя. Что касается того, почему они это делают? Как я уже говорила, власти ведут страну к кризису по правам человека. Начнем с того, что произошло прошлой весной, когда правительство приняло т. н. закон "Об иностранном влиянии", которым отчетливо пытается подавить оппозиционные и критические голоса и полностью очистить страну от грузинского неправительственного сектора, который является столь энергичным", - заявила заместитель директора программ по Европе и Центральной Азии американской правозащитной организации Human Rights Watch.



По словам Денбер, ее организация провела учет фактов насилия со стороны сотрудников полиции и, исходя из характера указанных нападений, "понятно, что нападения были скоординированы".



Она также ответила на вопрос о людях, которые прибегли к голодовке, в том числе журналисте Мзии Амаглобели, и заявила, что правительство "Грузинской мечты" наглядно показало, что "не хочет слушать людей, которые протестуют против него".



"Разумеется, акт голодовки и выражение протеста в такой форме является правом конкретного человека, если эти люди считают, что в такой форме они должны выражать свою злость, это их право, и правительство не должно мешать им в этом. Думаю, что правительство "Грузинской мечты" очень наглядно показало, что оно не хочет слушать людей, которые протестуют [против существующего положения]. Правительство уже приняло решение, по какому пути оно хочет повести страну. Они искажают реальность и обманывают надежду той огромной части Грузии, которая хочет европейского будущего", - заявил Рейчел Денбер.





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