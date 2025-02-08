

В качестве причины отказа от обсуждения закона об иноагентах Кобахидзе назвал продолжающиеся протесты в Тбилиси

08.02.2025 15:40





Продолжилась попытка устроить революцию, четыреста человек ежедневно стоят у них на проспекте Руставели, заставляют демонстрантов перекрывать проспект – то есть, никаких встречных шагов. Продолжилось введение санкций - разумеется, все это не оставляет пространства для того, чтобы говорить о создании формата вокруг Закона о прозрачности, - указанное заявление, комментируя отказ "Грузинской мечты" от создания совместной рабочей группы с Европейским советом по внесению поправок в Закон "О прозрачности иностранного влияния", сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьера, с позицией властей по указанному вопросу и был ознакомлен генеральный секретарь Европейского совета Ален Берсе.



"Вы помните, господин Берсе приезжал в Грузию, на что последовали очень грубые оценки со стороны радикальной оппозиции, даже оскорбительные оценки – это контекст. Мы говорили о том, что будет создан рабочий формат для переработки Закона о прозрачности, однако, на фоне развития событий указанный формат, конечно же, потерял свое первоначальное значение.



Мы предприняли конкретный шаг, однако, вместо того, чтобы увидеть встречный шаг со стороны конкретных субъектов, со стороны "Дип стейт" и иных соответствующих структур, напротив, мы увидели противоположную тенденцию - продолжилась попытка устроить революцию, вы видите, что четыреста человек ежедневно стоят у них на проспекте Руставели, заставляют демонстрантов перекрывать проспект – то есть, никаких встречных шагов. Продолжилось введение санкций, и от ПАСЕ, вы знаете, какое было принято решение Парламентской ассамблее Европейского совета, когда наделили нашу делегацию только статусом на определенных условиях. Разумеется, все это не оставляет пространства для того, чтобы говорить о создании формата вокруг Закона о прозрачности. На фоне всего этого, закон о прозрачности не только не может быть смягчен, я только не знаю, как его больше смягчить, так как в этом законе речь идет только о одноразовом внесении ежегодной финансовой декларации – на фоне всего этого, когда НПО, действующие при зарубежном финансировании, используются как главный инструмент совершить революцию в нашей стране, говорить о смягчении закона о прозрачности излишне, как излишне говорить о создании формата по непрозрачности. Соответственно, мы ознакомили с указанной позицией господина Берсе. Мы соблюли все принципы, все правила. Мы заранее ознакомили господина Берсе с тем, что указанный формат исчерпал свою нагрузку", - заявил Кобахидзе.





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