

Кобахидзе открыл в Батуми ледовую арену международного уровня

08.02.2025 16:08





Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе вместе с председателем правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе открыли в Батуми ледовую арену международного уровня.



По словам Кобахидзе, подобная инфраструктура даст дополнительный стимул молодежи заниматься спортом.



Завтра, 9 февраля на новой арене начнутся соревнования в рамках зимних юношеских Олимпийских игр 2025 года. Со следующего года комплекс сможет принимать международные соревнования по фигурному катанию и бегу на коньках, а также по ледовым и водным видам спорта.



Помимо ледовой арены в состав комплекса входит и бассейн, который начнет работать до конца года. Общая стоимость проекта составляет почти 54 миллиона лари.







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