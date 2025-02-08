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Кобахидзе открыл в Батуми ледовую арену международного уровня
08.02.2025 16:08
Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе вместе с председателем правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе открыли в Батуми ледовую арену международного уровня.
По словам Кобахидзе, подобная инфраструктура даст дополнительный стимул молодежи заниматься спортом.
Завтра, 9 февраля на новой арене начнутся соревнования в рамках зимних юношеских Олимпийских игр 2025 года. Со следующего года комплекс сможет принимать международные соревнования по фигурному катанию и бегу на коньках, а также по ледовым и водным видам спорта.
Помимо ледовой арены в состав комплекса входит и бассейн, который начнет работать до конца года. Общая стоимость проекта составляет почти 54 миллиона лари.
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