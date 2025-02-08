

Генпрокурор США упразднила рабочую группу по борьбе с иностранным влиянием во внутренней политике

08.02.2025 18:56





Генеральный прокурор США Пэм Бонди упразднила рабочую группу по борьбе с иностранным влиянием во внутренней политике, - указанную информацию распространяет CNN.



Согласно директиве генерального прокурора США, в США ограничивается исполнение «Акта о регистрации иностранных агентов» (FARA) в уголовных целях.



Также Пэм Бонди закрыла оперативно-тактическую рабочую группу ФБР (FBI) по борьбе с иностранным влиянием в США.



Указанную группу в 2017 году создал директор ФБР (FBI) Кристофер Рей, назначенный на указанную должность президентом США Дональдом Трампом.



По словам Бонди, цель указанного решения „выделить ресурсы на разрешение более активных вопросов и положить конец использованию прокуратуры в качестве орудия и злоупотреблению полномочиями“.



Вместе с тем, согласно еще одной директиве генерального прокурора США, упразднена рабочая группа по исполнению санкций, введенных в отношении Москвы, и изъятию активов приближенных к Кремлю олигархов, созданная после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году администрацией экс-президента США Джо Байдена.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





