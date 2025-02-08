

Джо Уилсон: Все заложники и политзаключенные режима Иванишвили должны быть освобождены

08.02.2025 19:56





Все заложники и политзаключенные режима Иванишвили должны быть освобождены, все судьи и прокуроры, причастные к жестоким репрессиям, должны быть наказаны санкциями, — написал в соцсети американский конгрессмен Джо Уилсон.



По его словам, свободные и честные выборы – единственный путь вперед.



«Все заложники и политзаключенные режима Иванишвили должны быть освобождены! Все судьи и прокуроры, причастные к этим жестоким репрессиям, должны быть наказаны санкциями! Свободные и честные выборы — единственный путь вперед», — написал Джо Уилсон на «Х» и поделился списком задержанных, судей и прокуроров.







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