

Вашадзе: Единством мы добьемся новых выборов, а с единым списком получим возможность победить режим

09.02.2025 18:39





Путь спасения Грузии один - полное единство против режима, - об этом пишет в соцсети один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, символическое единство не работает, сейчас не время партийной борьбы, и он видит выход лишь в единстве.



По словам Вашадзе, единство состоит из трех основных компонентов.



«Есть только один способ спасти Грузию — полное единство против режима!»



Возникает много вопросов о том, что нам следует сделать и как должен продолжаться процесс, но для меня ясно одно - единичная, разрозненная борьба не принесет перемен в эту страну. Символическое единство не работает. Сейчас не время для партийной борьбы. Я вижу выход только в единстве.



Это единство должно состоять из трех основных компонентов:



Политические партии - которые должны объединиться и сотрудничать для достижения общей цели;



Общество – главная сила в этой борьбе;



Президент Саломе Зурабишвили.



Без этих трех компонентов единство не может состояться! Без этого единства сложно представить победу над режимом в короткий срок.



Самопровозглашенный режим пытается каждый день демонстрировать силу безумными и агрессивными действиями, но все это доказывает одно — он изолирован и слабеет с каждым днем. Каждый его шаг — это попытка перекрыть свою слабость и заставить нас поверить в его силу. На самом деле на их стороне около 500 наемных насильников, деньги и пропагандистская машина. Реальная сила в людях – правда и желание развивать нашу страну!



Режим основан на машине насилия и дезинформации — это его последний рычаг! Мы боремся с одной из самых мощных систем пропаганды, которая успешно работает 12 лет и пытается оставить общество запуганным и дезориентированным, но совместными усилиями, организованной, скоординированной и общей стратегией мы сможем разбить их ложь.



Полное объединение включает: единый стратегический штаб/совместная работа днем ​​и ночью; принятие решений вместе; единую стратегию против информационной войне; единые и скоординированные акции протеста; совместную работу, чтобы выручить политзаключенных и оказание помощи несправедливо оштрафованным .



Благодаря единству мы добьемся новых выборов, а с единым списком у нас появится возможность победить режим.



Картина нашего единства еще больше усилит протест и поддержку на международной арене.



Если у кого-то есть вопрос – как достичь этого единства? Именно это нам следует обсудить! И не то, почему это объединение не может быть создано.



Я пишу это заявление публично, поскольку уже исчерпал все ресурсы по этому вопросу посредством личной коммуникации.



Пора всем открыто зафиксировать свою позицию по этому вопросу и, если не согласны, предложить лучший путь победы.



Выход один – единство, которое в итоге приведет Грузию к победе!



Свободу всем политзаключенным режима!» — пишет Вашадзе.





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