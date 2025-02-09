

Кобахидзе выступил на церемонии открытия Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля

09.02.2025 21:27





Сегодня исторический день для грузинского спорта. Зажжение олимпийского огня мира в Бакуриани еще раз подтверждает, что всех нас, 45 европейских стран, объединяет одна общая цель — жить в здоровой, единой и мирной Европе, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на церемонии открытия Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля.



По словам премьера, Грузия выполнила свои обещания и утвердилась на карте мира как страна, привлекательная для зимних видов спорта.



«Сегодня исторический день для грузинского спорта. Зажжение олимпийского огня мира в Бакуриани еще раз подтверждает, что все мы, 45 европейских стран, объединены одной общей целью - жить в здоровой, единой и мирной Европе.



Грузия выполнила свои обещания и утвердилась на карте мира как страна, привлекательная для зимних видов спорта. Фестиваль, в котором принимают участие до 1000 атлетов и более 700 официальных лиц из 45 стран, является ярким тому подтверждением. Таким образом мы присоединились к семерке европейских стран, которые принимали как летние, так и зимние Олимпийские фестивали.



Оставить как можно больше наследия от фестиваля для страны - это видение Европейских олимпийских комитетов, которое полностью совпадает с нашим видением. Именно поэтому фестиваль проводится в трех местах - в Бакуриани, Батуми и Тбилиси. Особенно следует отметить, что Батуми и Тбилиси впервые принимают столь крупные соревнования и тем самым по-новому представляют себя миру», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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