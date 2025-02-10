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Илон Маск требует закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»
10.02.2025 11:30
Американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства (DOGE), призвал закрыть финансируемые США радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки».
«Да, закройте их.
1. Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии). Привет??
2. Их больше никто не слушает;
3. Это просто левые радикальные сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов в год денег американских налогоплательщиков», — написал Маск, поделившись постом пользователя социальной сети, в котором цитируются слова представителя президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла.
«Американские налогоплательщики финансируют левые государственные СМИ. Пора их закрыть. «Радио Свобода» и «Голос Америки» — средства массовой информации, финансируемые американскими налогоплательщиками. Это государственные СМИ. Эти издания полны левых активистов. Я работаю с этими журналистами уже несколько десятилетий. Это пережиток прошлого. Нам не нужны финансируемые правительством СМИ», — заявляет Ричард Гренелл.
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