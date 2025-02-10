

61,7% участников опроса считают, что Грузия идет «не туда, куда надо» — ISSA

10.02.2025 12:20





Считают, что Грузия движется в неправильном направлении 61,7% участников опроса Института социальных исследований и анализа (ISSA).



Треть из них оценивают взятое властями направление как «совершенно неверное».



О позитивном развитии Грузии говорят 35%, «совершенно позитивно» при этом оценивают 12,2%.



Опрос проводился 18-30 января, 18+, 2000 респондентов методом личного интервью, кластерная выборка с предварительной стратификацией. Погрешность +/- 2,5; процент ответов 74,4%. Опрос был проведен при поддержке Фонда гражданского общества и Ассоциации содействия ООН.



Официальная презентация опроса 10 февраля, выжимка на данный момент опубликована изданием Tabula.🔹Среди респондентов были выявлены три группы: оппозиционно настроенные граждане — 59.7%, сторонники «Грузинской мечты» — 34,1%, не определились 6,2%.



Оппозиционные настроения выше среди молодежи, в Тбилиси и среди частных предпринимателей. В рядах сторонников власти преобладают граждане в возрасте 55+, жители сельской местности, госслужащие, пенсионеры, лица с ОВЗ. Среди неопределившихся высока доля безработных.



ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

➖ высокие цены, 46,5%;

➖безработица, 42,1%;

➖отток населения из страны, 21%;

➖наркотики, 18%;

➖бедность, 16,4%;

➖несправедливые выборы, 15,5%;

➖преступность,незащищенность,15,4%;

➖угроза вовлечения в войну с Россией, 8,3%.



ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС



Подавляющее большинство, (82,1%) признают наличие политического кризиса в Грузии.



Ответственным за него до 78% назвали «Грузинскую мечту», лично Бидзину Иванишвили 23,6%, «Национальное движение» — 16%, другие партии — 16,5%.



Лояльно относятся к протестам до 60%, активно поддерживают 45%. Почти четверть, 23,7%, негативно относятся к протестам. Примечательно, что до 14% сторонников Dream &Co лояльны к протесту.



96% участников опроса знают о требованиях протестующих.



С требованием новых выборов согласны 62%, «категорически согласны» 47,2%. Не хотят новых выборов 34,2%, категорически против 23,8%.



Против освобождения задержанных участников протестов 18.3%. За освобождение задержанных 76,3%.



До 48% считают присутствие «Грузинской мечты» у власти незаконным/нелегитимным, а 39,2% считают его законным/легитимным. Интересно, что 8,1% оппозиционно настроенных респондентов не считают правительство «Грузинской мечты» незаконным, а 11% затрудняются с ответом.



ОКТЯБРЬСКИЕ ВЫБОРЫ

Считают, что октябрьские выборы прошли несправедливо 43%. В честность октябрьских выборов верят 33,1%. Еще 16,1% — «и справедливо, и несправедливо». Примечательно, что примерно четверть оппозиционно настроенных респондентов (до 23%) не считают, что выборы 26 октября прошли несправедливо.



Более половины опрошенных (51,3%) заявили, что проголосовали на выборах за оппозиционную политическую силу, а около трети (32%) подтвердили, что голосовали за «Грузинскую мечту» . Около 17% респондентов не ответили на этот вопрос.



Среди тех, кто голосовал за «Мечту», 60% назвали главным фактором своего решения веру в то, что это поможет избежать войны с Россией.



Источник: Новости - Грузия

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