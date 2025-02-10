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Рейтинг политических партий и политиков Грузии в начале 2025 года — опрос ISSA
10.02.2025 12:23
Рейтинг политических партий Грузии на начало 2025 года — опрос Института социальных исследований и анализа (ISSA).
Если бы парламентские выборы прошли в эту субботу:
«Грузинская мечта» 25,1% (с учетом аллокации 31,5%);
«Коалиция за перемены — 10,3%» (18%);
«Единство ради спасения Грузии — ЕНД» — 8,5 (- 14,9%);
«Сильная Грузия» — 6,3% (11%);
«Гахария для Грузии» — 5,4% (9,5%);
«Альянс патриотов Грузии» — 1,6% (2,9%);
«Гирчи» (Яго Хвичиа) — 2,4% (4,3%);
Лейбористская партия Грузии — 0,5% (0,8%);
Другие партии — 4% (7,1%);
Не знаю — 13,8%;
Пустое поле — 4,1%;
Отказ от ответа — 18,2%.
*метод аллокации – распределение голосов респондентов, которые отказались прямо назвать партию-фаворита, на основании анализа ответов на дополнительные вопросы.
КТО ПРЕЗИДЕНТ?
Мнения участников опроса разделились почти поровну.
Считают легитимным президентом Грузии Саломе Зурабишвили 40,1% участников опроса.
Михаила Кавелашвили считают законным президентом 38%.
Еще 15,9% заявили, что в Грузии «нет легитимного президента.
РЕЙТИНГИ ПОЛИТИКОВ
Очень большой разброс, в зависимости от политической позиции.
У оппозиционно настроенных респондентов первые строчки рейтинга заняли пятый президент Саломе Зурабишвили, лидер партии «Для народа» Ана Долидзе и четвертый президент Гиорги Маргвелашвили.
В ответах сторонников власти на первое место вышли премьер Ираклий Кобахидзе, мэр Каха Каладзе и миллиардер-основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.
У неопределившихся избирателей на первых местах Саломе Зурабишвили, Каха Каладзе и дважды экс-премьер Иракли Гарибашвили.
**Опрос проводился 18-30 января, 18+, 2000 респондентов методом личного интервью, кластерная выборка с предварительной стратификацией. Погрешность +/- 2,5; процент ответов 74,4%. Опрос был проведен при поддержке Фонда гражданского общества и Ассоциации содействия ООН.
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