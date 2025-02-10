

Рейтинг политических партий и политиков Грузии в начале 2025 года — опрос ISSA

10.02.2025 12:23





Рейтинг политических партий Грузии на начало 2025 года — опрос Института социальных исследований и анализа (ISSA).



Если бы парламентские выборы прошли в эту субботу:



«Грузинская мечта» 25,1% (с учетом аллокации 31,5%);

«Коалиция за перемены — 10,3%» (18%);

«Единство ради спасения Грузии — ЕНД» — 8,5 (- 14,9%);

«Сильная Грузия» — 6,3% (11%);

«Гахария для Грузии» — 5,4% (9,5%);

«Альянс патриотов Грузии» — 1,6% (2,9%);

«Гирчи» (Яго Хвичиа) — 2,4% (4,3%);

Лейбористская партия Грузии — 0,5% (0,8%);

Другие партии — 4% (7,1%);

Не знаю — 13,8%;

Пустое поле — 4,1%;

Отказ от ответа — 18,2%.

*метод аллокации – распределение голосов респондентов, которые отказались прямо назвать партию-фаворита, на основании анализа ответов на дополнительные вопросы.





КТО ПРЕЗИДЕНТ?



Мнения участников опроса разделились почти поровну.



Считают легитимным президентом Грузии Саломе Зурабишвили 40,1% участников опроса.



Михаила Кавелашвили считают законным президентом 38%.



Еще 15,9% заявили, что в Грузии «нет легитимного президента.



РЕЙТИНГИ ПОЛИТИКОВ



Очень большой разброс, в зависимости от политической позиции.



У оппозиционно настроенных респондентов первые строчки рейтинга заняли пятый президент Саломе Зурабишвили, лидер партии «Для народа» Ана Долидзе и четвертый президент Гиорги Маргвелашвили.



В ответах сторонников власти на первое место вышли премьер Ираклий Кобахидзе, мэр Каха Каладзе и миллиардер-основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.



У неопределившихся избирателей на первых местах Саломе Зурабишвили, Каха Каладзе и дважды экс-премьер Иракли Гарибашвили.



**Опрос проводился 18-30 января, 18+, 2000 респондентов методом личного интервью, кластерная выборка с предварительной стратификацией. Погрешность +/- 2,5; процент ответов 74,4%. Опрос был проведен при поддержке Фонда гражданского общества и Ассоциации содействия ООН.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





