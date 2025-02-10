

Гиги Угулава: Я не собираюсь платить никаких штрафов, точка!

10.02.2025 15:02





Оппозиционный лидер Гиги Угулава заявил, что не будет платить административный штраф, наложенный судом. Тбилисский городской суд рассматривает вопрос о наложении административного штрафа в отношении Угулава.



«Я не намерен обсуждать юридическую или существенную часть этого дела, потому что это абсурд. Однозначно одно: власть наряду с физическим террором начало финансовый. Эти дела - финансовый террор против людей. Иванишвили, который во время прихода к власти обещал людям по 5 миллионов каждому селу, теперь награждает собственных граждан штрафом в 5 000 лари. Они хотят вынуть около 3 миллионов лари из карманов своих граждан. Я не намерен платить никакой штраф, и точка. Я не могу никого призывать действовать таким образом, это индивидуальное решение. Все это направлено на запугивание людей. Квитанции, выписанные санкционированными судьями, могут сохранить как реликвию», - заявил Угулава перед началом заседания.



В ходе судебного процесса адвокат Ираклий Абесадзе подал ходатайство об отводе судьи Звиада Цеквава от участия в деле. По словам Абесадзе, судья санкцирован Эстонией, и соответственно, не должен был рассматривать это дело.



Угулава также обратился к судье и сказал ему, что все это фарс и все решено заранее.



Судья не удовлетворил ходатайство Абесадзе с аргументом обоснования.



Гиги Угулава обвиняется в совершении деяния, предусмотренного частью четвертой статьи 174 Кодекса об административных правонарушениях. В частности, в том, что 17 января он находился на акции протеста на проспекте Руставели и искусственно перекрыл дорогу в то время, когда для этого не было достаточного количества людей.





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