

Саакашвили: Только единый фронт сопротивления выведет нас к спасению

10.02.2025 15:03





Только единый фронт сопротивления выведет нас к спасению, — заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили во время подключения к судебному процессу.



По его словам, он уже достаточно вписан в историю мира и никакой должности ему не надо.



«Я хочу обратиться к тем, кто продолжает партийные игры по нынешней ситуации - партии, различные баннеры и т. д.: неужели вы не понимаете, что эта игра закончена? Поезд Грузии, который быстрыми темпами двигался 9 лет, сперва замедлил ход и в конце концов оказался в депо. В Грузии установилась клептократическая диктатура, а это значит, что любая партийная игра не имеют никакого смысла. Только единый фронт сопротивления выведет нас к спасению, без всяких партийных различий.



Хочу обратиться ко всем, кто продолжит со мной соревноваться - вы очень маленькие люди. Мне смешно, что вы действительно думаете, что я ваш конкурент на занятие какой-либо должности в этой обездоленной маленькой стране.



Я уже достаточно вписан в историю всего мира», — заявил Михаил Саакашвили.





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