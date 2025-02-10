

Прокуратура начала расследование по факту предполагаемого саботажа против Грузии

10.02.2025 16:14





Прокуратура Грузии 8 февраля заявила, что начала расследование «по фактам саботажа при отягчающих обстоятельствах, попытки саботажа и содействия иностранной организации и организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности с целью покушения на государственные интересы Грузии».



Расследование начато по статьям 318 (саботаж) и 319 (содействие иностранному государству, иностранной организации или организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности) Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и от 7 до 15 лет соответственно.



В прокуратуре заявили, что возбуждение уголовного дела основано на заявлении, поданном в Генеральную прокуратуру представителями общественного движения «Единая нейтральная Грузия», в котором отмечается, что «действия внутренних и внешних акторов свидетельствуют о совокупности действий, направленных против грузинского государства и представляющих угрозу конституционному строю и основам безопасности Грузии».



В следственную группу также вошли соответствующие подразделения Службы государственной безопасности Грузии и Министерства внутренних дел с целью «эффективного осуществления соответствующих мероприятий и проведения всестороннего, полного и объективного расследования».



Источник: Civil Georgia

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