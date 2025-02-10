

Вашадзе: Мы находимся в условиях информационной войны, которую ведет «Грузинская мечта»

10.02.2025 16:38





Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявляет, что оппозиция должна противопоставить кампании «Грузинской мечты» единую стратегию и план действий.



Как он заявил журналистам перед встречей с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили, на данном этапе фундаментально важно больше единства и консолидации между партиями.



«Мы на новом этапе. На этом этапе фундаментально важно большее единство, большая консолидация и общий план действий. На международной арене, где мы фиксируем единую позицию, у нас серьезные результаты. Теперь нам необходимо противопоставить единство неадекватным инициативам «Грузинской мечты», которые служат лишь для того, чтобы запугать и ослабить народ, демонстрируя свою силу. Это означает единый штаб, единые действия и единую информационную стратегию. Мы находимся в условиях информационной войны, которую ведет «Грузинская мечта». Мы должны противопоставить этому единую стратегию и план действий. Это моя позиция, и я буду о ней говорить. Все шаги [Грузинской мечты] предпринимаются с единственной целью, укрепить свое хрупкое единство и ослабить нас, заставив задуматься, много ли нас. Мы должны противопоставить этому единство. Наша единая, твердая позиция в конечном итоге переломит этот процесс», — сказал Вашадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





