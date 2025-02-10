

Известен персональный состав временной следственной комиссии по изучению деятельности власти Саакашвили

10.02.2025 16:42





Известен персональный состав временной следственной комиссии, созданной в парламенте по инициативе «Грузинской мечты» для изучения деятельности власти, действовавшего в 2003-2012 годах и политических должностных лиц этой власти.



Фракция «Грузинская мечта» выдвинула в комиссию Тею Цулукиани, Александра Табатадзе, Тенгиза Шарманашвили, Алуду Гудушаури и Паату Салия.



Как представители парламентской оппозиции в комиссию войдут депутаты «Силы народа» Созар Субари и Гурам Мачарашвили, а от «Европейских социалистов» — Илья Инджия.



Состав следственной комиссии определен десятью членами. Два места в комиссии остаются вакантными и предназначены для членов партии «Гахария для Грузии».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





