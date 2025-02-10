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Известен персональный состав временной следственной комиссии по изучению деятельности власти Саакашвили
10.02.2025 16:42
Известен персональный состав временной следственной комиссии, созданной в парламенте по инициативе «Грузинской мечты» для изучения деятельности власти, действовавшего в 2003-2012 годах и политических должностных лиц этой власти.
Фракция «Грузинская мечта» выдвинула в комиссию Тею Цулукиани, Александра Табатадзе, Тенгиза Шарманашвили, Алуду Гудушаури и Паату Салия.
Как представители парламентской оппозиции в комиссию войдут депутаты «Силы народа» Созар Субари и Гурам Мачарашвили, а от «Европейских социалистов» — Илья Инджия.
Состав следственной комиссии определен десятью членами. Два места в комиссии остаются вакантными и предназначены для членов партии «Гахария для Грузии».
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