

Саломе Зурабишвили встречается с представителями оппозиционных партий

10.02.2025 17:08





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили встречается с представителями оппозиционных партий.



На месте уже находятся представители «Единства - Национального движения», партии «Гахария для Грузии», коалиции «Сильная Грузия» и «Коалиции за перемены».



По словам одного из лидеров «Сильной Грузии» Бадри Джапаридзе, встреча проводится по инициативе Саломе Зурабишвили. Он сообщил, что совместная работа продолжится.



«Объединение, координация и сплочение общества, когда страна находится в таком кризисе, важны для спасения страны. Я не могу ответить, какой конкретно вопрос мы будем сегодня обсуждать, потому что не знаю. Президент нас пригласила. На прошлой неделе у нас состоялась очень хорошая встреча с послами ведущих европейских стран, и я думаю, что совместная работа продолжится», — сказал Бадри Джапаридзе.



На встрече также присутствует лидер партии «За справедливость» Эка Беселия. По ее словам, это рабочая встреча и «накопились вопросы, которые необходимо обсудить в этом формате».





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