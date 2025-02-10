|
|
|
Саломе Зурабишвили встречается с представителями оппозиционных партий
10.02.2025 17:08
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили встречается с представителями оппозиционных партий.
На месте уже находятся представители «Единства - Национального движения», партии «Гахария для Грузии», коалиции «Сильная Грузия» и «Коалиции за перемены».
По словам одного из лидеров «Сильной Грузии» Бадри Джапаридзе, встреча проводится по инициативе Саломе Зурабишвили. Он сообщил, что совместная работа продолжится.
«Объединение, координация и сплочение общества, когда страна находится в таком кризисе, важны для спасения страны. Я не могу ответить, какой конкретно вопрос мы будем сегодня обсуждать, потому что не знаю. Президент нас пригласила. На прошлой неделе у нас состоялась очень хорошая встреча с послами ведущих европейских стран, и я думаю, что совместная работа продолжится», — сказал Бадри Джапаридзе.
На встрече также присутствует лидер партии «За справедливость» Эка Беселия. По ее словам, это рабочая встреча и «накопились вопросы, которые необходимо обсудить в этом формате».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна