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Лидер ЕНД: Международное давление ставит Иванишвили и его окружение в международную изоляцию
10.02.2025 17:17
Наряду с политикой непризнания режима, важно продолжение и углубление санкционной политики, так как именно это - то международное давление, которое ставит Иванишвили и его окружение в международную изоляцию - он не сможет долго это выносить, - заявила председатель «Единства - национального движения» Тина Бокучава.
Как отметила Бокучава, Бидзине Иванишвили «придется уступить власть, чтобы в стране прошли новые выборы».
«Очень важно наряду с политикой непризнания режима продолжать и углублять политику санкций, поскольку именно это международное давление ставит Иванишвили и его окружение в международную изоляцию. Он не сможет долго это выносить. Это вместе с нашим протестом принесет результат и ему придется уступить власть, чтобы в стране были проведены новые, свободные и справедливые парламентские выборы. Кроме того, это позволит стране выйти из этого хаоса и вернуться на путь нормального, демократического и европейского развития», - сказала Бокучава.
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