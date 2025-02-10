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Лидер ЕНД: Международное давление ставит Иванишвили и его окружение в международную изоляцию


10.02.2025   17:17


Наряду с политикой непризнания режима, важно продолжение и углубление санкционной политики, так как именно это - то международное давление, которое ставит Иванишвили и его окружение в международную изоляцию - он не сможет долго это выносить, - заявила председатель «Единства - национального движения» Тина Бокучава.

Как отметила Бокучава, Бидзине Иванишвили «придется уступить власть, чтобы в стране прошли новые выборы».

«Очень важно наряду с политикой непризнания режима продолжать и углублять политику санкций, поскольку именно это международное давление ставит Иванишвили и его окружение в международную изоляцию. Он не сможет долго это выносить. Это вместе с нашим протестом принесет результат и ему придется уступить власть, чтобы в стране были проведены новые, свободные и справедливые парламентские выборы. Кроме того, это позволит стране выйти из этого хаоса и вернуться на путь нормального, демократического и европейского развития», - сказала Бокучава.


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