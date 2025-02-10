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Трамп: Палестинцы не будут иметь права вернуться в Газу, у них будет гораздо лучшее жилье
10.02.2025 20:11
Палестинцы не будут иметь права вернуться в сектор Газа, - заявил в интервью Fox News президент США Дональд Трамп.
На вопрос, будут ли палестинцы иметь право вернуться в Газу после того, как США установят контроль над сектором Газа, президент США Дональд Трамп ответил «нет».
«Нет, не будут, потому что у них будет гораздо лучшее жилье. Другими словами, я говорю о строительстве постоянного места для их проживания», — сказал Дональд Трамп.
Он заявил, что может достичь договоренностей с Египтом и Иорданией о строительстве поселений для палестинцев.
«Может быть пять, шесть или два. Мы построим безопасные поселения, немного удаленные от мест, где они находятся, где вся эта опасность», — отметил президент США.
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