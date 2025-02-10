

Правительство планирует создать «Агентство управления государственным грантом»

10.02.2025 20:14





Правительство планирует создать юридическое лицо публичного права - «Агентство управления государственным грантом», которое будет выдавать гранты общественным организациям.



Законопроект уже инициирован в парламенте и будет рассматриваться в ускоренном порядке. Проект подготовлен правительством Грузии.



По информации правительства, агентство по управлению грантами будет распределять бюджетные средства среди отобранных общественных организаций в соответствии с установленным законодательством порядком.



В пояснительной карточке к проекту отмечается, что на поддержку гражданских инициатив в рамках государственного бюджета на 2025 год предусмотрено 20 миллионов лари, которые будут использованы как на создание и функционирование агентства, так и на финансирование средств, предоставляемых в виде грантов.



В агентстве по управлению государственными грантами будут трудоустроены около десяти человек.





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