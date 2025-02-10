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Правительство планирует создать «Агентство управления государственным грантом»
10.02.2025 20:14
Правительство планирует создать юридическое лицо публичного права - «Агентство управления государственным грантом», которое будет выдавать гранты общественным организациям.
Законопроект уже инициирован в парламенте и будет рассматриваться в ускоренном порядке. Проект подготовлен правительством Грузии.
По информации правительства, агентство по управлению грантами будет распределять бюджетные средства среди отобранных общественных организаций в соответствии с установленным законодательством порядком.
В пояснительной карточке к проекту отмечается, что на поддержку гражданских инициатив в рамках государственного бюджета на 2025 год предусмотрено 20 миллионов лари, которые будут использованы как на создание и функционирование агентства, так и на финансирование средств, предоставляемых в виде грантов.
В агентстве по управлению государственными грантами будут трудоустроены около десяти человек.
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