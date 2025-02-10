

Гварамия: Я и Зураб Джапаридзе летим в Страсбург на сессию Европарламента

10.02.2025 20:20





Хорошо, что такой формат [встреч] возобновился. Формат обсуждения - самое важное, но быстрого и плодотворного обсуждения, а не просто произнесение тостов друг за друга, - сказал лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, после встречи с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



Как отметил Гварамия, важно «ответить на вопрос, как мы идем к выборам и какими они должны быть».



«Важно ответить на вопрос — как мы идем к выборам, какими должны быть выборы и т. д. Нам обязательно нужны ответы и от населения. Нам нужна поддержка, но нам также нужно видеть путь. Я рад, что мы все были коалицией, и президент была там тоже. Хорошо, что такой формат восстановлен. Формат обсуждения – самое важное, но это должно быть быстрое и продуктивное обсуждение, а не тосты друг за друга. Сегодня ночью я лечу в Страсбург на сессию Европарламента. Есть и другие, и я надеюсь, они приедут. От коалиции едем я с Зурой Джапаридзе и я надеюсь увидеть людей и из других коалиций. Естественно, у нас будут свои предложения, свой список, в том числе тех людей, которые должны быть санкцированы, те, кто применяет насилие, как судьи, прокуроры, так и лжесвидетели, которые лгут на процессах и отправляют людей в тюрьму», — отметил Гварамия. Он также говорил о продолжающихся протестах и ​​отметил, что будут «и широкомасштабные акции».



«Будут и широкомасштабные акции. Это народные акции, мы, политики, их не организуем. Политики должны сделать все, чтобы люди на акциях имели надежду на нас», - отметил Гварамия.





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