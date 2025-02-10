

Экс-омбудсмен назвала имена сотрудников полиции, прокуроров и судей, «ответственных за фабрикацию дел»

10.02.2025 20:34





По заявлению основателя гражданской платформы «Европейская орбита Грузии», экс-омбудсмена Нино Ломджария, наказание гражданских активистов - это решение правящей партии, и в исполнение их незаконных приказов включены как сотрудники правоохранительных органов, так и судьи.



Она также заявила, что Грузия находится под мониторингом, и все партнеры Грузии «информированы о каждом факте нарушения прав человека».



«Как мы видим, в оцененных нами делах прослеживается политическая мотивация. Показательное наказание этих людей - это решение правящей партии, и в исполнении ее незаконных приказов участвуют как сотрудники правоохранительных органов, так и судьи.



Лица, ответственные за фабрикацию дел с вымышленными и ложными обвинениями в отношении гражданских активистов:



Сотрудники департамента центральной криминальной полиции МВД: Леван Табидзе, Алекси Коберидзе, Реваз Зиракашвили, Георгий Харгелия, Георгий Гурешидзе, Георгий Лобжанидзе, Григол Качкачишвили, Паата Мчедлишвили, Лаша Тавадзе, Эмиль Куправа, Мирза Джапаридзе, Лаша Хархелаури, Георгий Росопидзе, Арчил Нацвлишвили, Эдгар Оганесян, Георгий Чикваидзе, Зураб Русишвили.



Прокуроры: Шмаги Гобеджишвили, Нугзар Читадзе.



Судьи: Арсен Калатозишвили, Спартак Павлиашвили, Лела Маридашвили, Ираклий Хускивадзе, Тамар Мчедлишвили, Мзия Гаршаулишвили, Нана Шаматава.



Мы также откликаемся на опубликованный председателем Хельсинкской комиссии список политических заключенных и заложников Иванишвили (всего 52 человека), а также тех лиц — судей (19 судей) и прокуроров (18 прокуроров), которые помогают Иванишвили в незаконном лишении свободы этих людей, нарушении их прав и их притеснении. Мы еще раз подчеркиваем, что Грузия находится под мониторингом, и все наши партнеры информированы о каждом факте нарушения прав человека. Им также известно, на кого опирается Иванишвили и кому он отдает незаконные приказы, будь то прокуроры или судьи. Мы еще раз призываем судей и прокуроров дистанцироваться от этих дел и действовать в соответствии с законом», - заявила Ломджария.





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