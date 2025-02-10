

В пресс-релизе Всемирного саммита в ОАЭ ошиблись с фамилией премьера Грузии

10.02.2025 21:18





В пресс-релизе Всемирного саммита правительств Ираклий Гарибашвили упоминается в качестве премьер-министра Грузии. Документ был опубликован 29 января. Между тем, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уже направился в Дубай в составе делегации.



Напомним, Ираклий Кобахидзе 11-13 февраля примет участие во Всемирном правительственный саммит в ОАЭ. Об этом сообщила Администрация правительства. В составе его делегации: первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, глава Минюста Анри Оханашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.



Главной темой Всемирного саммита правительств 2025 года является «Формирование правительств будущего». В нем участвуют более 6 тысяч человек.



Добавим, в конце января этого года стало известно, что девелоперская компания EMAAR (Emaar Properties / Eagle Hills) осуществит крупнейшую инвестицию в Грузии — 6 млрд $ — проекты будут реализованы в Тбилиси и Гонио. В Абу-Даби был подписан меморандум о сотрудничестве между компанией и грузинской стороной в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в ОАЭ.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





