

Нино Катамадзе, Владимир Апхазава и другие известные лица оштрафованы за акцию у дома судьи

10.02.2025 21:30





Сегодня, 10 февраля, в Кутаисском городском суде судья Цицино Мосидзе признала 9 человек виновными в нарушении закона за проведение акции протеста возле дома судьи Малхаза Окропирашвили, а также за развертывание баннера: «Свободу Мзие Амаглобели».



Судья оштрафовал лиц, привлеченных к административной ответственности, на 5000 лари каждого.



Еще до начала заседания, было ясно, что процесс будет шумным. В вестибюле Кутаисского городского суда раздавались выкрики граждан: «Несправедливый суд — бойтесь власти народа», «Долой олигархию» и др.



Сегодня на скамье подсудимых оказались такие известные личности как, музыкант Нино Катамадзе, психолог Маия Цирамуа, журналист Гела Мтивлишвили, педагог и лауреат национальной премии Владимир Апхазава, журналист Хвича Вашакмадзе, Кетеван Пилаури, журналистка Эка Кухалашвили, Ирма Зарандия и Гиви Цинцадзе.



Согласно протоколу, привлеченные к административной ответственности лица нарушили закон, проведя митинг возле дома судьи. Указанный митинг прошел 24 января 2025 года, у дома судьи Малхаза Окропирашвили. Его участники протестовали против решения судьи отклонить апелляцию голодающей журналистки Мзии Амаглобели. Напомним, 21 января Кутаисский апелляционный суд признал иск Мзии Амаглобели неприемлемым и оставил журналистку под стражей.



Представители МВД составили протокол о нарушении спустя 10 дней после инцидента, после того как «парламент Мечты» усилил ограничения на протесты. Так, максимальный срок административного ареста за нарушения, связанные с протестами, увеличился с 15 до 60 суток. Были запрещены и протесты возле домов судей. Нарушителям грозят штрафы до 5000 лари или арест до 60 дней.



«Свободу Мзии» — заявила адвокат Ана Чапидзе перед началом рассмотрения ходатайства. Судья Цицино Мосидзе отреагировала фразой: «Что касается дела, то мы не на митинге».



«Я присоединяюсь к протесту», — парировала адвокат, и в зале раздался крик: «Свободу Мзие».



Адвокат Ана Чапидзе обратилась к судье с просьбой прекратить производство по делу, утверждая, что статья, по которой судят обвиняемых, является неконституционной, она также указала, что судья может обратиться в Конституционный суд относительно конституционности этой статьи.



«…Они собрались перед домом судьи, чтобы выразить протест, выражая свое недовольство мегафонами и транспарантами», — обратился к судье представитель МВД, указав на наличие видеодаказательств.



«Он оставил нашу коллегу Мзию Амаглобели в незаконном заключении… У нас был баннер в поддержку Мзии, мы теперь носим его везде… Пришли двое полицейских, они ничего не сказали», — рассказал журналист Гела Мтивлишвили.



«Я работаю учителем уже 25 лет и стараюсь не нарушать закон… Адвокат, с которым я консультировался, тоже не знал об этой статье», — заявил судье Ладо Апхазава.



«Мой голос принадлежит 690 тысячам социально незащищенных людей, которые сейчас стоят в очереди за бесплатным питанием.



Мой голос принадлежит беженцам, которые страдают уже 30 лет… Он принадлежит той матери-иммигрантке, которая не спала целый месяц, потому что оставила своего ребенка…



Мой голос принадлежит матерям, чьи дети были незаконно задержаны, но наш голос никто не слышит, госпожа судья!» — при этих словах Нино Катамадзе в зале наступила полная тишина.



После чего судья попросила ее говорить по делу.



Музыкант Нино Катамадзе также заявила, что не знала, наказуемо ли собрание у дома судьи:



«Но я не могу обещать вам, что остановлюсь, Мзии нужны наши голоса, и мы сказали, что судья был несправедлив», — сказала Нино Катамадзе.



В зале попытались аплодировать. Судья подняла руку, призывая публику к тишине, и обратилась к Нино Катамадзе:



«Я не даю оценок судьям», — заявила судья Цицино Мосидзе.



«Я вам говорю о своем отношении», — обратилась к судье Нино Катамадзе.



По мнению юристов, митинг возле дома судьи следует расценивать как критику судьи, и граждане стояли на улице, в общественном месте, что не может являться нарушением закона.



Юрист Ана Чапидзе обратила внимание на статью 21 Конституции, согласно которой любой гражданин имеет право на собрания и протесты, в то время как положение Кодекса об административных правонарушениях — об ограничении собраний возле дома судьи — противоречит основному закону страны — Конституции.



«Это не противоречит Конституции», — обратилась к адвокатам судья Цицино Мосидзе.



Судья не пояснила, на каком основании она считает такой закон конституционным.



Судья также выслушала показания вызванных в качестве свидетелей сотрудников полиции.



Журналист Гела Мтивлишвили обратился к начальнику полиции и подчеркнул, что сотрудники полиции не сообщили им о незаконности митинга.



«Почему вам потребовалось 10 дней, чтобы составить протокол?» — спросил Гела Мтивлишвили у сотрудника правоохранительных органов.



«Главное, что я не нарушил сроки… У меня много работы», — ответил полицейский.



По итогам заседания, всех обвиняемых суд признал виновными и оштрафовал на 5000 лари. Гела Мтивлишвили, Нино Катамадзе, Владимир Апхазава, Хвича Вашакмадзе, Кетеван Филаури, Майя Цирамуа, Ирина Зарандия, Гиви Цинцадзе и Эка Кухалашвили смогут обжаловать решение в Апелляционном суде в течение десяти дней.



Источник: Civil Georgia

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