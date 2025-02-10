

НПО говорят о сфабрикованных обвинениях в наркопреступлениях против участников протеста

10.02.2025 23:40





Организации гражданского общества (ОГО) обвиняют «Грузинскую мечту» в подавлении гражданских протестов и преследовании активистов, для чего фабрикуют уголовные обвинения, связанные с наркотиками. По заявлению организаций гражданского общества, цель правительства — не борьба с наркопреступностью, а «дискредитация протестного движения, месть политическим оппонентам и гражданским активистам, запугивание общественности и, в итоге, сохранение существования режима».



Во время протестов в ноябре-декабре 2024 года, когда жестокое подавление мирных демонстрантов «Грузинской мечтой» и аресты протестующих по административным обвинениям вызвали резкую ответную реакцию, четверым активистам — Георгию Ахобадзе, Николозу Кация, Антону Чечину и Тедо Абрамову — были предъявлены обвинения в незаконном хранении и приобретении наркотиков в крупном размере. Согласно подпункту «а» части 6 статьи 260 Уголовного кодекса Грузии, данные обвинения предусматривают лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.



На брифинге 10 февраля Эка Гигаури, глава «Международной прозрачности – Грузия», указала на очевидные общие черты в трех из этих случаев и сосредоточилась на злоупотреблении прокурорскими полномочиями. Этими общими чертами являются:



• Основанием для расследования послужила т.н. «оперативная информация», предоставленная «конфиденциальным источником»;

• Обыск проводился без постановления суда, однако законность обыска устанавливалась постфактум;

• Показания давали только сотрудники правоохранительных органов и связанные с ними свидетели;

• Отсутствие нейтральных понятых во время обыска или видеозаписи; В некоторых случаях таким свидетелям не разрешалось присутствовать на судебном процессе;

• Судебный контроль за производством обыска и изъятия носит крайне формальный и неэффективный характер; определение суда о законности производства обыска и изъятия выносится без устного слушания дела, с игнорированием принципов состязательности и равноправия сторон;

• Мера пресечения в виде предварительного заключения применялась без надлежащих оснований, что лишало обвиняемых права на справедливую защиту.



Менеджер программ по правам человека и правосудию «Международной прозрачности – Грузия» Сандро Барамидзе на брифинге подчеркнул, что практика «подбрасывания» наркотиков активистам остается серьезной проблемой. Он привел семь дел, в которых Грузия проиграла спор в Европейском суде по правам человека по аналогичным обвинениям. Ярким примером этого, как отмечено в отчете «Международной прозрачности – Грузия», является дело Кобиашвили против Грузии, в котором Страсбургский суд постановил, что слушание дела Кобиашвили проводилось в целом несправедливо и, следовательно, с нарушением права на справедливое судебное разбирательство, гарантированного статьей 6.1 Европейской конвенции о правах человека.



Основатель гражданской платформы «Европейская орбита Грузии» Нино Ломджария публично назвала имена лиц, предположительно ответственных за фальсификацию дел против активистов. В список вошли высокопоставленные должностные лица Департамента Центральной криминальной полиции, прокуроры и судьи, которые, по словам Ломджария, принимали непосредственное участие в политически мотивированном преследовании. В список этих должностных лиц входят следующие лица: сотрудники Департамента Центральной криминальной полиции МВД — Леван Табидзе, Алекси Коберидзе, Реваз Зиракашвили, Георгий Харгелия, Георгий Гурешидзе, Георгий Лобжанидзе, Григол Качкачашвили, Паата Мчедлишвили, Лаша Тавадзе, Эмил Куправа, Мирза Джапаридзе, Лаша Хархелаури, Георгий Росопидзе, Арчил Нацвлишвили, Эдгар Оганесян, Георгий Чикваидзе, Зураб Русишвили; Прокуроры – Шмаги Гобеджишвили, Нугзар Читадзе; Судьи – Арсен Калатозишвили, Спартак Павлиашвили, Лела Маридашвили, Ираклий Хускивадзе, Тамар Мчедлишвили, Мзия Гаршаулишвили, Нана Шаматава.



Ахобадзе, Кация и Чечин остаются под стражей, их дела все еще рассматриваются. Правозащитные организации утверждают, что эти случаи свидетельствуют о более широкой тенденции репрессий государства против гражданского общества Грузии.



Источник: Civil Georgia

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