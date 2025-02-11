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Папуашвили: За каждой радикальной НПО стоит донор-радикал
11.02.2025 12:09
За радикальной повесткой дня «Международной прозрачности» стоит финансирование правительства Швеции – а председатель комитета парламента Швеции по европейским вопросам Эрик Оттосон открыто призывает к майдану и радикализации,- об этом в социальной сети Фейсбук пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и прикрепляет к своему посту видео с отрывком из интервью Эрика Оттосона от 11 ноября 2024 года.
По словам Папуашвили, за каждой радикальной НПО стоит донор-радикал.
«За каждой радикальной НПО стоит донор-радикал. За радикальной повесткой дня „Международной прозрачности“ стоит финансирование правительства Швеции.
Один из лидеров правительства Швеции и председатель комитета парламента по европейским вопросам Эрик Оттосон открыто призывает к майдану и радикализации. Из Швеции никто не отмежевался от его заявления», - пишет Папуашвили.
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