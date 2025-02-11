

Папуашвили: За каждой радикальной НПО стоит донор-радикал

11.02.2025 12:09





За радикальной повесткой дня «Международной прозрачности» стоит финансирование правительства Швеции – а председатель комитета парламента Швеции по европейским вопросам Эрик Оттосон открыто призывает к майдану и радикализации,- об этом в социальной сети Фейсбук пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и прикрепляет к своему посту видео с отрывком из интервью Эрика Оттосона от 11 ноября 2024 года.



По словам Папуашвили, за каждой радикальной НПО стоит донор-радикал.



«За каждой радикальной НПО стоит донор-радикал. За радикальной повесткой дня „Международной прозрачности“ стоит финансирование правительства Швеции.



Один из лидеров правительства Швеции и председатель комитета парламента по европейским вопросам Эрик Оттосон открыто призывает к майдану и радикализации. Из Швеции никто не отмежевался от его заявления», - пишет Папуашвили.





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