

Марко Рубио: США продолжат оказывать помощь другим государствам

11.02.2025 13:04





Соединенные Штаты не отказываются от продолжения помощи иностранным государствам, однако структура и процесс оказания этой помощи должны быть реорганизованы исходя из национальных интересов США. Госсекретарь Марко Рубио сказал об этом в понедельник в интервью Скотту Дженнингсу, ведущему подкаста Patriot на SiriusXM. Об этом сообщает Русская служба «Голоса Америки».



Рубио, в частности, ответил на вопрос о серьезных изменениях в работе Агентства США по международному развитию (USAID), инициированных администрацией Дональда Трампа:



«Во-первых, мы не отказываемся от иностранной помощи. Мы будем продолжать участвовать в оказании помощи, потому что я считаю, что правильно организованная помощь полезна для страны. Но она должна быть организована правильно. Сейчас представление о том, что мы должны тратить от 40 до 60 миллиардов долларов на иностранную помощь и что все эти деньги идут на разумные цели, абсурдно. Часть этих средств расходуется неэффективно».



Госсекретарь уточнил: «Сейчас мы приостановили всю иностранную помощь и анализируем её проект за проектом. Те [проекты], которые не имеют смысла, будут исключены, а те, которые приносят пользу, будут сохранены или даже усилены», - подчеркнул Марко Рубио.



Комментируя свою недавнюю поездку в страны Центральной Америки – Рубио посетил Панаму, Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику - Рубио отметил «очень позитивное» отношение властей всех этих стран к США. По его словам, они хотят сотрудничать с Соединенными Штатами. «Они находятся на маршрутах нелегальной миграции и наркотрафика и сталкиваются из-за этого с огромными проблемами», - сказал Рубио.



Через несколько дней госсекретарь отправится в Германию, где с 14 по 16 февраля в Мюнхене пройдёт конференции по безопасности. Главным вопросом для всех будет война в Украине. Президент Трамп ясно дал понять, что эта война должна закончиться, подчеркнул Рубио. «Очевидно, мы будем обсуждать этот вопрос с министрами иностранных дел и другими мировыми лидерами», - сказал госсекретарь США.





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