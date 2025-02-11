

Google Maps переименовали Мексиканский залив в Американский

11.02.2025 15:40





Мексиканский залив на картах сервиса Google Maps официально переименован в Американский залив для пользователей из США. За пределами Соединённых Штатов отображаются оба названия, новое приводится в скобках.



25 января Министерство внутренних дел США сообщило о переименовании Мексиканского залива в Американский – во исполнение соответствующего указа президента Дональда Трампа.



В Google через несколько дней заявили, что после соответствующих обновлений в Информационной системе географических названий США название Американский залив появится на картах Google Maps.



Тогда в IT-компании уточнили, что согласно давней практике изменения названий, пользователи карт в США увидят официальное местное название, а все остальные – оба.



Своим указом от 25 января Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский, а гору Денали на Аляске – обратно в гору Мак-Кинли, вернув ей название, использовавшееся до 1975 года.



Переименование залива Трамп связывал с его «решающим значением для американской нации» в области торговли, производства энергии и морской промышленности.



Мексика, которая, как и США, граничит с заливом, заявляла, что международно признанное название уже сотни лет используется в морской навигации.



Президент Мексики Клаудия Шейнбаум 31 января призвала Google не переименовывать залив на своих картах, подчеркнув, что международное право не допускает расширения территориальных вод страны более чем на 12 морских миль. Таким образом американское название не может быть легитимным для Мексики и Кубы.





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