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Вашадзе: Зверское нападение на Лашу Габиташвили является прямым результатом угроз в его адрес, озвученных в Абу-Даби
11.02.2025 15:53
Зверское нападение на Лашу Габиташвили является прямым результатом угроз в его адрес, озвученных в Абу-Даби, что по возвращению в Грузию он будет „наказан“, - указанное заявление сделал лидер „Стратегии Агмашенебели“ Георгий Вашадзе.
По его словам, насилие и террор являются попыткой запугать граждан.
„Нападение, совершенное людьми в масках, является очередным актом систематического насилия в отношении собственных граждан, что в очередной раз свидетельствует о том, что насилием в отношении собственных граждан режим пытается сохранить власть. Мы все хорошо понимаем, что насилие и террор являются попыткой запугать граждан. Власти прибегают ко всем насильственным путям, чтобы подавить голос протеста в стране.
В действительно, такие действия режима не работают, и свидетельством этого является 76-дневный непрерывный протест. Такими жалкими действиями режиму не сломать ни Лашу, им также не удастся сократить протест! – заявил Георгий Вашадзе.
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