

Саломе Зурабишвили продолжает встречи с общественными группами

11.02.2025 16:37





Встречи, которые я начала, с одной стороны, направлены на то, чтобы вместе со мной в Мюнхен отправилось общество и его проблемы, с другой же стороны, я хочу, чтобы вокруг администрации президента состоялись платформы разных сегментов, - указанное заявление в беседе с журналистами по завершению встречи с медиа-менеджерами сделала 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, встречи продолжатся в регулярном режиме, а озвученные сегодня посылы она заберет с собой в Мюнхен.



„Встречи, которые я начала, с одной стороны, направлены на то, чтобы в Мюнхен отправилась не только я одна, как президент, а чтобы со мной отправилось общество и его проблемы со всех точек зрения, которые есть в стране. В то же время я хочу, чтобы вокруг президента и его администрации, которая ограничена, стеснена, состоялись платформы разных сегментов, которые будут работать вместе с нами. С этой целью я встретилась с дипломатами, и мы создали своеобразный дипломатический клуб.



Сегодня у меня была важная встреча с медиа-менеджерами о том, чтобы вместе посмотреть, что можно сделать для того, чтобы грузинские СМИ усилились в то время и момент, когда на них оказывается такое давление, так как мишенью всех диктаторских режимов, которые пытаются укорениться, являются общество и СМИ. Свобода слова является в стране в первую очередь, но она должна быть защищена СМИ. Поэтому их посылы я заберу с собой в Мюнхен, но на этом это не заканчивается.



У нас будут регулярные встречи, и Мзия Амаглобели будет на них одной из главных тем, так как она стала символом свободы слова, давления, которое, в первую очередь, распространяется на региональные СМИ. Наверное, региональный режим считает, что региональные СМИ более слабые, и они могут там внедрить свое влияние. Так не будет. Мы будем вместе, и я как смогу, где смогу, буду защищать всех“, - заявила Саломе Зурабишвили.





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