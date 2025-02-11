

Еще три политические группы в Европейском парламенте требуют освобождения Мзии Амаглобели

11.02.2025 18:10





Еще три политические группы в Европейском парламенте предложили проект резолюции с требованием освободить Мзию Амаглобели.



Проекты резолюций представлены партиями «Зелёные — Европейский свободный альянс» (Greens/EFA), «Обновляя Европу» (Renew Europe) и «Европейские консерваторы и реформисты» (European Conservatives and Reformists (ECR).



Как указано в проекте резолюции «Зелёные — Европейский свободный альянс», который уже опубликован на сайте Европейского парламента, Мзия Амаглобели была заключена незаконно. Проект резолюции партии призывает правительство «Грузинской мечты» немедленно и безоговорочно освободить политических заключенных и лиц, задержанных во время антиправительственных протестов.



«Выражаем глубокую обеспокоенность состоянием здоровья Мзии Амаглобели и осуждаем ее незаконное задержание и уголовное преследование со стороны «Грузинской мечты», целью которого посеять страх среди представителей независимых СМИ, активистов и гражданского общества в целом», — говорится в проекте резолюции партии «Зелёные — Европейский свободный альянс».



Проект резолюции «Европейских консерваторов и реформистов», который также был опубликован на сайте Европарламента, также призывает правительство «Грузинской мечты» освободить всех политзаключенных, включая Мзию Амаглобели.



Кроме того, проект резолюции призывает «Мечту» немедленно отменить репрессивные законы, которые налагают неоправданные ограничения на свободу выражения мнений и мирных собраний.



Проект резолюции «Обновляя Европу» осуждает жестокие репрессии против протестующих, СМИ и лидеров оппозиции; Требует немедленного освобождения всех задержанных, прекращения политических преследований и пыток и подчеркивает необходимость защиты основных прав в соответствии с Конституцией Грузии и международными обязательствами страны.



В проекте резолюции говорится, что Мзия Амаглобели должна быть немедленно освобождена из заключения, кроме того, должно быть проведено тщательное расследование жестокого обращения, которому она подверглась во время и после задержания.



«Принимая во внимание, что в январе 2025 года Мзия Амаглобели, директор известных независимых медиа Batumelebi и Netgazeti, была незаконно арестована дважды и обвинена в политически мотивированных преступлениях, что свидетельствует о злоупотреблении системой правосудия для подавления инакомыслия; Принимая во внимание, что Народный защитник обжаловал предварительное заключение Амаглобели на основании недостаточности доказательств и процессуальных нарушений законодательства Грузии и решений Европейского суда по правам человека; Поскольку Мзия Амаглобели объявила голодовку с момента ареста, и ее здоровье ухудшилось, ее жизнь находится в опасности», — говорится в проекте резолюции партии «Обновляя Европу».



Кроме того, в проекте резолюции «Обновляя Европу» говорится, что они не признают результаты выборов прошедших в октябре 2024 года и легитимность правительства «Грузинской мечты» и считают, что незаконный режим «Грузинской мечты» захватил власть.



Проект резолюции «Обновляя Европу» призывает Европейский союз и его государства-члены, а также национальные парламенты и межпарламентские институты не признавать легитимность нынешнего однопартийного парламента «Грузинской мечты» и Михаила Кавелашвили.



Проект резолюции также признает Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и представителем грузинского народа и призывает Европейский Союз и его государства-члены поддержать это признание и ее усилия по урегулированию политического и конституционного кризиса в Грузии.



Призывает президента Европейского совета пригласить Саломе Зурабишвили представлять Грузию на следующем заседании Совета Европы и следующем саммите Европейского политического союза.



Помимо перечисленных выше политических групп, освобождения Мзии Амаглобели требует и Европейская народная партия (ЕНП), которая является крупнейшей политической группой в Европейском парламенте.







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