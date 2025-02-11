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Кобахидзе: Грузия, как и Объединенные Арабские Эмираты, владеет стратегической позицией


11.02.2025   19:14


Примером последнего успешного сотрудничества между ОАЭ и Грузией является подписание меморандума, предусматривающего беспрецедентную инвестицию: вложение 6 миллиардов долларов США осуществят EMAAR-Группа и Eagle Hills, - указанное заявление на Всемирном правительственном саммите сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, благоприятное географическое положение формирует оба государства важным центром международной торговли, логистики и глобальных взаимосвязей, что усиливает это партнерство и создает новые возможности для сотрудничества.

„Грузия, как и Объединенные Арабские Эмираты, владеет стратегической позицией и представляется глобальным перекрестком. Грузия является важными воротами между Востоком и Западом, а ОАЭ играют ключевую роль в сообщении с основными регионами мира. Это благоприятное географическое положение формирует оба государства важным центром международной торговли, логистики и глобальных взаимосвязей, что усиливает это партнерство и создает новые возможности для сотрудничества.

Примером последнего успешного сотрудничества между ОАЭ и Грузией является подписание меморандума, предусматривающего беспрецедентную инвестицию: вложение 6 миллиардов долларов США осуществят EMAAR-Группа и Eagle Hills“, - заявил Ираклий Кобахидзе.

Указанную информацию распространяет Администрация правительства Грузии.


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