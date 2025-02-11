|
|
|
Кобахидзе: Грузия, как и Объединенные Арабские Эмираты, владеет стратегической позицией
11.02.2025 19:14
Примером последнего успешного сотрудничества между ОАЭ и Грузией является подписание меморандума, предусматривающего беспрецедентную инвестицию: вложение 6 миллиардов долларов США осуществят EMAAR-Группа и Eagle Hills, - указанное заявление на Всемирном правительственном саммите сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, благоприятное географическое положение формирует оба государства важным центром международной торговли, логистики и глобальных взаимосвязей, что усиливает это партнерство и создает новые возможности для сотрудничества.
„Грузия, как и Объединенные Арабские Эмираты, владеет стратегической позицией и представляется глобальным перекрестком. Грузия является важными воротами между Востоком и Западом, а ОАЭ играют ключевую роль в сообщении с основными регионами мира. Это благоприятное географическое положение формирует оба государства важным центром международной торговли, логистики и глобальных взаимосвязей, что усиливает это партнерство и создает новые возможности для сотрудничества.
Примером последнего успешного сотрудничества между ОАЭ и Грузией является подписание меморандума, предусматривающего беспрецедентную инвестицию: вложение 6 миллиардов долларов США осуществят EMAAR-Группа и Eagle Hills“, - заявил Ираклий Кобахидзе.
Указанную информацию распространяет Администрация правительства Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна