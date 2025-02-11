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Андрей Шевченко: «Каладзе для меня не существует»
11.02.2025 19:23
Президент УАФ (Украинская ассоциации футбола) Андрей Шевченко прокомментировал политическую деятельность экс-защитника киевского «Динамо», а ныне генсека «Грузинской мечты» и мэра Тбилиси Кахи Каладзе.
«Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует», – сказал Шевченко.
Напомним, в 2024 году президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 10 лет в отношении 19 представителей грузинской власти из-за разгона антиправительственных протестов в Грузии.
Под санкции попал и Каладзе. В ответ на эти ограничения мэр Тбилиси заявил, что «Зеленский не принадлежит Украине и украинскому народу, он служит интересам другой страны».
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