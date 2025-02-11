

Грузинские активисты рассказали Зурабишвили о задержаниях и давлении на них

11.02.2025 19:50





Пятый президент Грузии встретилась с представителями гражданского общества, активными участниками проевропейских протестов. Саломе Зурабишвили выслушала из первых уст о разгонах митингов и насилии, применяемом силовиками в отношении демонстрантов. Она поясняет, что цель встречи – получение информации, которая впоследствии будет «максимально эффективно донесена» до западных партнеров, на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.



«Встречи, которые я начала, с одной стороны, направлены на то, чтобы в Мюнхен поехала не только я, как президент Грузии, но и общество с его проблемами во всех аспектах жизни страны. В то же время я хотела бы, чтобы вокруг президента и его администрации, которая была сокращена и уплотнена, были сформированы платформы из различных сегментов, и чтобы они работали вместе с нами», — сказала Саломе Зурабишвили журналистам.



Пятый президент встретилась и с представителями разных грузинских СМИ, для обсуждения возможности «укрепления СМИ в ситуации, когда они находятся под огромным давлением».



«Свобода слова имеет первостепенное значение в обществе, но средства массовой информации должны ее защищать. Поэтому я доставлю их послания в Мюнхен, но на этом дело не закончится. У нас будут регулярные встречи, и Мзия Амаглобели станет одной из главных тем, поскольку она стала символом свободы слова, давления, которое в первую очередь затрагивает региональные СМИ. Возможно, российский режим считает, что региональные СМИ слабее и может установить свое влияние. Этого не произойдет».



Одна из участниц встречи, редактор информационного издания «Батумелеби» Этер Турадзе сообщила, что кроме всего прочего обсуждались и гранты, которые, по словам Турадзе, «трудно получить».



«Мы говорили с ней о многих вопросах, в том числе о том, что американские гранты практически прекратились, а организации, получающие гранты, находятся в очень плохом состоянии… Мы также говорили о том, как мы можем объединиться внутри компании, чтобы распространять информацию, используя меньше ресурсов. Конечно, мы говорили о новых законопроектах, которые решила принять «Грузинская мечта». Если они их примут, это серьезно ограничит деятельность СМИ. В этой связи нам также необходима помощь международного сообщества», — сказала Турадзе.



Напомним, что пятый президент Грузии намерена принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, легитимность которого не признают Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть грузинской общественности, в конференции участия не примет.



Конференция в Мюнхене будет проходить с 14 по 16 февраля. Грузинскую делегацию на этих мероприятиях почти ежегодно возглавлял глава правительства.





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