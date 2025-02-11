

Кобахидзе надеется, что Европе будет не до Грузии после введения Трампом 25%-ных тарифов

11.02.2025 20:21





Хочу выразить большую надежду на то, что на фоне 25-процентных тарифов Евросоюз больше переключится на разрешение собственных проблем, и мы меньше будем видеть нападки европейских бюрократов на нашу государственность, грузинское государство, - указанное заявление в Дубае в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, европейские бюрократы „не должны мешать“ развитию отношений между Грузией и Евросоюзом.



«Это дело США и Евросоюза. Мы – небольшая страна, и вмешательство в эти отношения не может быть нашей миссией. Надеюсь, что США и Евросоюз сами разберутся между собой. Единственное, что я могу сказать, - по существу Евросоюз был лишен суверенитета в течение всех этих лет, особенно последних лет, и я считаю, что продолжением этого являются те процессы, которые связаны с отношениями между США и Евросоюзом, и выражением всего этого, были те несправедливые заявления, которые мы слышали в отношении Грузии. Там, где у Евросоюза должным образом не обеспечен суверенитет, много как регрессивных явлений, так и несправедливости. Я хочу выразить большую надежду, что на этом фоне, в том числе на фоне 25-процентных тарифов Евросоюз больше переключится на разрешение собственных проблем, и мы меньше будем видеть нападки европейских бюрократов на нашу государственность, грузинское государство. Это очень важно для того, чтобы оздоровить отношения между Грузией и Евросоюзом. Европейские бюрократы не должны мешать развитию этих отношений», - заявил грузинский премьер.





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