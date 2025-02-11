

Кобахидзе: призыв Бюро Конгресса Совета Европы отложить выборы напоминает украинизацию

11.02.2025 21:37





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, легитимность которого не признают оппозиция и значительная часть грузинского общества, прокомментировал заявление Бюро Конгресса Совета Европы, в котором говорится, что «без существенных изменений в политической обстановке местные выборы следует отложить». Речь о выборах в органы местного самоуправления, которые намечены на октябрь 2025 года.



Кобахидзе отметил, что органы местного самоуправления, мэры, горсобрания (Сакребуло) избираются сроком на 4 года, поэтому есть необходимость продлить этот срок через четыре года. Глава правительства подчеркнул, что все должны уважать Конституцию Грузии и что предложенный Бюро сценарий напоминает ситуацию с Украиной, где до сих пор не проведены выборы президента, пишет SOVA.



«Это также напоминает нам об украинизации. Украина не проводит выборы, несмотря на то, что мандат конкретных государственных органов уже истек. Мы, конечно, не можем всего этого допустить. Все в Грузии должны уважать Конституцию и законодательство. Органы местного самоуправления, мэры, горсобрания (Сакребуло) избираются на 4 года и, естественно, этот срок необходимо продлить еще на 4 года», - отметил Кобахидзе.



Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы призвало правительство Грузии «полностью соблюдать» стандарты ЕС в области прав человека, демократии и верховенства закона - освободить всех политзаключенных. Кроме того, в тексте сказано: «Следующие выборы в органы местного самоуправления должны состояться в октябре этого года. Проведение их в нынешних условиях чревато обострением ситуации. Поэтому без существенных изменений в политической обстановке эти выборы должны быть отложены».





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