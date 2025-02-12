|
|
|
Маргус Цахкна: При нынешнем курсе Грузия не вступит в ЕС
12.02.2025 10:54
Очевидно, что при нынешнем курсе Грузия не вступит в ЕС - если официальные лица Грузии продолжат применять насилие, мы готовы продолжить ужесточение санкций, включая отмену безвизового сообщения, - об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, выступая в парламенте страны.
По его словам, проведение новых выборов в Грузии - это «путь к выходу из кризиса и восстановлению доверия».
«К сожалению, расширение Евросоюза может также повернуться вспять, о чем свидетельствуют события в Грузии - где правящая партия все больше отдаляет страну от демократии, а также от внешнего курса, ориентированного на Запад.
Очевидно, что при нынешнем курсе Грузия не вступит в ЕС, а люди, которые находятся у де-факто власти в Грузии, не имеют легитимности.
Мы говорили, что проведение новых выборов - это путь к выходу из кризиса и восстановлению доверия.
Если официальные лица [Грузии] продолжат применять насилие, мы готовы продолжить ужесточение санкций, включая отмену безвизового сообщения», - заявил министр иностранных дел Эстонии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна