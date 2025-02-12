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Маргус Цахкна: При нынешнем курсе Грузия не вступит в ЕС


12.02.2025   10:54


Очевидно, что при нынешнем курсе Грузия не вступит в ЕС - если официальные лица Грузии продолжат применять насилие, мы готовы продолжить ужесточение санкций, включая отмену безвизового сообщения, - об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, выступая в парламенте страны.

По его словам, проведение новых выборов в Грузии - это «путь к выходу из кризиса и восстановлению доверия».

«К сожалению, расширение Евросоюза может также повернуться вспять, о чем свидетельствуют события в Грузии - где правящая партия все больше отдаляет страну от демократии, а также от внешнего курса, ориентированного на Запад.

Очевидно, что при нынешнем курсе Грузия не вступит в ЕС, а люди, которые находятся у де-факто власти в Грузии, не имеют легитимности.

Мы говорили, что проведение новых выборов - это путь к выходу из кризиса и восстановлению доверия.

Если официальные лица [Грузии] продолжат применять насилие, мы готовы продолжить ужесточение санкций, включая отмену безвизового сообщения», - заявил министр иностранных дел Эстонии.


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