

Маргус Цахкна: При нынешнем курсе Грузия не вступит в ЕС

12.02.2025 10:54





Очевидно, что при нынешнем курсе Грузия не вступит в ЕС - если официальные лица Грузии продолжат применять насилие, мы готовы продолжить ужесточение санкций, включая отмену безвизового сообщения, - об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, выступая в парламенте страны.



По его словам, проведение новых выборов в Грузии - это «путь к выходу из кризиса и восстановлению доверия».



«К сожалению, расширение Евросоюза может также повернуться вспять, о чем свидетельствуют события в Грузии - где правящая партия все больше отдаляет страну от демократии, а также от внешнего курса, ориентированного на Запад.



Очевидно, что при нынешнем курсе Грузия не вступит в ЕС, а люди, которые находятся у де-факто власти в Грузии, не имеют легитимности.



Мы говорили, что проведение новых выборов - это путь к выходу из кризиса и восстановлению доверия.



Если официальные лица [Грузии] продолжат применять насилие, мы готовы продолжить ужесточение санкций, включая отмену безвизового сообщения», - заявил министр иностранных дел Эстонии.





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