|
|
|
Джо Уилсон: Режим «Грузинской мечты» пытается украсть будущее грузинского народа и продать военному преступнику Путину
12.02.2025 10:58
Путинский режим «Грузинской мечты» пытается украсть будущее грузинского народа и продать военному преступнику Путину, иранскому режиму и Коммунистической партии Китая. Об этом заявил председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия) в ходе своего выступления в Конгрессе.
По его словам, «режим» отвечает на протесты грузинского народа «незаконными задержаниями и насилием».
«В октябре путинистский режим «Грузинской мечты» сфальсифицировал выборы в Грузии.
Режим пытается украсть будущее грузинского народа и продать военному преступнику Путину, иранскому режиму и Коммунистической партии Китая.
Храбрый грузинский народ все еще на улицах, 76-й день непрерывного протеста. 80% грузин хотят быть близкими друзьями Америки и частью Евросоюза и НАТО, но режим отвечает насилием и незаконными арестами.
Режим передал черноморский порт китайской коммунистической партии и посетил режим Тегерана, в то время, как иранский режим послал убийц, чтобы убить президента Дональда Трампа.
Легитимный президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая присутствовала на инаугурации Трампа, смело требует свободных и справедливых выборов», - сказал Уилсон.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна