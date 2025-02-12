

Джо Уилсон: Режим «Грузинской мечты» пытается украсть будущее грузинского народа и продать военному преступнику Путину

12.02.2025 10:58





Путинский режим «Грузинской мечты» пытается украсть будущее грузинского народа и продать военному преступнику Путину, иранскому режиму и Коммунистической партии Китая. Об этом заявил председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия) в ходе своего выступления в Конгрессе.



По его словам, «режим» отвечает на протесты грузинского народа «незаконными задержаниями и насилием».



«В октябре путинистский режим «Грузинской мечты» сфальсифицировал выборы в Грузии.



Режим пытается украсть будущее грузинского народа и продать военному преступнику Путину, иранскому режиму и Коммунистической партии Китая.



Храбрый грузинский народ все еще на улицах, 76-й день непрерывного протеста. 80% грузин хотят быть близкими друзьями Америки и частью Евросоюза и НАТО, но режим отвечает насилием и незаконными арестами.



Режим передал черноморский порт китайской коммунистической партии и посетил режим Тегерана, в то время, как иранский режим послал убийц, чтобы убить президента Дональда Трампа.



Легитимный президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая присутствовала на инаугурации Трампа, смело требует свободных и справедливых выборов», - сказал Уилсон.





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