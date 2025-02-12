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Джо Уилсон: Режим «Грузинской мечты» пытается украсть будущее грузинского народа и продать военному преступнику Путину


12.02.2025   10:58


Путинский режим «Грузинской мечты» пытается украсть будущее грузинского народа и продать военному преступнику Путину, иранскому режиму и Коммунистической партии Китая. Об этом заявил председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия) в ходе своего выступления в Конгрессе.

По его словам, «режим» отвечает на протесты грузинского народа «незаконными задержаниями и насилием».

«В октябре путинистский режим «Грузинской мечты» сфальсифицировал выборы в Грузии.

Режим пытается украсть будущее грузинского народа и продать военному преступнику Путину, иранскому режиму и Коммунистической партии Китая.

Храбрый грузинский народ все еще на улицах, 76-й день непрерывного протеста. 80% грузин хотят быть близкими друзьями Америки и частью Евросоюза и НАТО, но режим отвечает насилием и незаконными арестами.

Режим передал черноморский порт китайской коммунистической партии и посетил режим Тегерана, в то время, как иранский режим послал убийц, чтобы убить президента Дональда Трампа.

Легитимный президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая присутствовала на инаугурации Трампа, смело требует свободных и справедливых выборов», - сказал Уилсон.


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