

В 2024 году в рамках реадмиссии из ЕС возвращены 4173 гражданина Грузии

12.02.2025 11:55





В 2024 году согласие на возвращение в Грузию из стран ЕС в рамках соглашения о реадмиссии было выдано 4173 лицам. По статистическим данным МВД, за этот период было рассмотрено 4196 заявлений о реадмиссии, из которых только 23 были отклонены.



Наибольшее количество решений о возвращении в Грузию — 2543 граждан — было принято в Германии. Далее следует Франция (710); Греция (201); Италия (92); Польша (91); Ирландия (66); Испания (58); Швейцария (42) и т.д.



По тем же статистическим данным, 1048 из вернувшихся в Грузию в прошлом году были несовершеннолетними.



Что касается полной статистики за 2023 год, то в рамках реадмиссии согласие на возвращение в Грузию из стран ЕС было выдано 4343 лицам, а отказ получили — 22.



Напоминаем, что Соглашение между Грузией и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, вступило в силу 1 марта 2011 года. Соглашение предусматривает возвращение в Грузию граждан Грузии, незаконно проживающих на территории Евросоюза. Соглашение также предусматривает возвращение граждан третьих стран в Грузию на основании условий, установленных соглашением. В соответствии с соглашением все транспортные расходы, связанные с реадмиссией и транзитом до границы государства конечного назначения, будут возмещены запрашивающим государством.





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