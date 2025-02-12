

Заместитель министра юстиции Ираклий Гвинианидзе покинул должность

12.02.2025 12:09





Заместитель министра юстиции Ираклий Гвинианидзе подал в отставку. Эту информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Минюсте.



По их данным, заявление об отставке Ираклия Гвинианидзе было удовлетворено 10 февраля.



В ведомстве о причинах отставки замминистра не говорят.



Кроме того, помимо должности заместителя министра, Ираклий Гвинианидзе был и куратором Дома юстиции.





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