|
|
|
Заместитель министра юстиции Ираклий Гвинианидзе покинул должность
12.02.2025 12:09
Заместитель министра юстиции Ираклий Гвинианидзе подал в отставку. Эту информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Минюсте.
По их данным, заявление об отставке Ираклия Гвинианидзе было удовлетворено 10 февраля.
В ведомстве о причинах отставки замминистра не говорят.
Кроме того, помимо должности заместителя министра, Ираклий Гвинианидзе был и куратором Дома юстиции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна