Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Заместитель министра юстиции Ираклий Гвинианидзе покинул должность


12.02.2025   12:09


Заместитель министра юстиции Ираклий Гвинианидзе подал в отставку. Эту информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Минюсте.

По их данным, заявление об отставке Ираклия Гвинианидзе было удовлетворено 10 февраля.

В ведомстве о причинах отставки замминистра не говорят.

Кроме того, помимо должности заместителя министра, Ираклий Гвинианидзе был и куратором Дома юстиции.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна