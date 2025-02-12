

Мэрия Тбилиси продолжит финансирование операций по трансплантаций печени и костного мозга - Каладзе

12.02.2025 12:10





«В рамках программы трансплантации, осуществляемой мэрией Тбилиси, в текущем году, как и прежде, будет финансироваться трансплантация печени и костного мозга (стволовых клеток)», – об этом сегодня на заседании муниципального правительства заявил мэр столицы Каха Каладзе.



По словам мэра, мэрия Тбилиси осуществляет множество значимых программ в сфере социальной защиты и здравоохранения.



«Эти программы важны, поскольку все еще есть семьи и люди, которые нуждаются в нашей поддержке и помощи», – отметил Каха Каладзе.



Как пояснил мэр, в случае трансплантации стволовых клеток городская служба здравоохранения и социальной защиты полностью финансирует предтрансплантационные исследования, высокодозную химиотерапию, три вида трансплантации (аутологическую, аллогенную, гаплоидентичную), а также ведение пациента как до, так и после операции.



«Мэрия Тбилиси выделяет от 10 000 до 235 000 лари на финансирование лечения одного пациента. В 2024 году было профинансировано 101 случай, на что в клиники Грузии и зарубежья было перечислено около 7,5 млн лари. В прошлом году мы также запустили новую программу, которая имеет огромное значение – финансирование исследований, необходимых для определения антигена человеческого лейкоцита (HLA), в целях создания в Грузии реестра доноров стволовых клеток. В рамках этой программы соответствующее исследование было профинансировано для 133 зарегистрированных добровольцев и потенциальных доноров», – заявил мэр.



Что касается трансплантации печени, по словам Кахи Каладзе, при наличии такой необходимости программа полностью покрывает расходы, и на одного пациента выделяется 120 000 лари.



С момента запуска программы в 2018 году в Грузии было профинансировано 50 случаев трансплантации печени.



«В результате реализации данной программы удалось продлить и спасти жизни десятков людей. В первую очередь, я желаю этим людям здоровья. Всем, кто нуждается в помощи, муниципалитет готов оказать поддержку и финансирование, чтобы вы могли воспользоваться нашими программами», – заявил мэр Тбилиси.



По его информации, в бюджете на 2025 год на программу трансплантации предусмотрено до 10 млн лари.







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