

Георгий Гахария отправился в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности

12.02.2025 13:16





Председатель партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария отправился в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference). Информацию распространяет пресс-служба партии.



По их данным, в рамках конференции Георгий Гахария примет участие в различных панельных дискуссиях, где будет говорить о текущем политическом кризисе в Грузии и вызовах безопасности в регионе.



«У Гахария будут также двусторонние встречи с глазу на глаз с руководителями исполнительных и законодательных органов США, Великобритании, Евросоюза и государств-членов ЕС, ведущих американских и европейских аналитических организаций.



Главные послания Георгия Гахария партнерам Грузии, прежде всего, касаются требования своевременного освобождения незаконных политзаключенных и своевременного возвращения Грузии на путь нормального демократического развития, что возможно только путем новых выборов в изменившейся избирательной среде», - говорится в информации.





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