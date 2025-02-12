

Трамп решил сэкономить на консульствах и дипломатических миссиях

12.02.2025 13:17





Стремясь сократить расходы Госдепартамента, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность закрытия ряда консульств и дипломатических миссий по всему миру. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на три источника в администрации.



Источники издания отмечают, что консульства в Германии и Франции находятся под угрозой закрытия. Госдепартамент запросил у консульств информацию об их деятельности.



По сообщению NBC News, в список возможных закрытий попали консульства в Европе, Канаде, Мексике и на островах Тихого океана.



Высокопоставленные чиновники отмечают, что Трамп рассмотрел список консульств, но не принял окончательного решения.



Некоторые консульства подверглись проверке со стороны высокопоставленных чиновников Госдепартамента, которым было поручено оценить их соответствие программе Трампа «Америка прежде всего».







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